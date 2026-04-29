Дело будет рассмотрено в Вязниковском городском суде.

Прокурор Вязников направил в суд уголовное дело против 32‑летней жительницы Подмосковья, обвиняемой в пособничестве в изготовлении и использовании поддельного водительского удостоверения (ч.5 ст.33, ч.2 ст.327 УК РФ).Следствие установило, что в декабре 2023 года женщину лишили прав на 1 год 6 месяцев за отказ от медосвидетельствования. По истечении срока она решила получить права без повторной сдачи экзаменов.Через сеть «Интернет» она обратилась к неизвестному лицу, предоставила данные и фото, перевела сообщнику 65 тыс. рублей и получила поддельное удостоверение.На Mercedes GLS она ездила около двух месяцев, пока при возвращении из Нижнего Новгорода на трассе М‑7 «Волга» инспекторы не выявили подлог.Обвиняемая полностью признала вину.По инкриминируемой статье предусмотрено до трех лет лишения свободы. Суд также решит вопрос о конфискации использованного при преступлении «iPhone 17 Pro Max».