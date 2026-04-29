При подозрении на мошенничество обращайтесь в полицию.

В региональном управлении полиции просят быть внимательными при общении с незнакомцами по телефону и в интернете.Несмотря на регулярные предупреждения, случаи дистанционного мошенничества в области не уменьшаются.В апреле житель Александровского района при попытке купить трактор через мессенджер перевел около 200 тысяч рублей и не получил товар.Во Владимире женщина 1986 года рождения потеряла свыше 5 млн рублей, часть денег взяла в кредит и отправила на криптокошельки по обещаниям быстрого заработка.Еще одна горожанка перечислила мошенникам более 2,7 млн рублей под предлогом декларирования доходов.Полиция советует не доверять звонкам с незнакомых номеров, не разглашать паспортные данные, пароли и коды, не переходить по сомнительным ссылкам и установить самозапрет на оформление кредитов на Госуслугах.