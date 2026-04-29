Две серебряные и одна бронзовая награда пополнили копилку региона.

Участники из Владимирской области в финале межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы» пополнили региональную копилку двумя серебряными и одной бронзовой медалями.Ученик школы №11 Коврова Илья Финагин завоевал серебро в компетенции «Преподавание в младших классах (юниоры)». Его наставник — учитель начальных классов Елена Можаева, методическую поддержку оказал Владимирский педагогический колледж.Студент Муромцевского лесотехнического техникума Иван Антипов стал серебряным призером в компетенции «Мастер лесного дела».Студент Высшей государственной инженерно-технической школы имени Д.К. Советкина Сергей Якимов занял третье место в направлении «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах».Чемпионат проходит при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».