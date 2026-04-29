Владимирский фотограф Анна Ефимова опубликовала кадры с прилетом аистов в регион.Она рассказала, что долгожданный прилет птиц вызвал у жителей радость и ощущение возобновления жизни.Аисты занесены в Красную книгу Владимирской области и относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.Во многих культурах аист символизирует новое начало, чистоту, бдительность и удачу.Считают, что аисты приносят в дом счастье и оберегают его от бед, в том числе от пожаров.Ранее мы сообщали, что клиновидный строй диких гусей был замечен над Владимирской областью.