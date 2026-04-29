Студенты вузов и ссузов получили практические советы по безопасной езде.

29 апреля в Региональном ресурсном центре прошла встреча «Электросамокат и закон: что нужно знать подростку».В условиях широкого распространения средств индивидуальной мобильности важно, чтобы молодежь знала и соблюдала правила дорожного движения.В обсуждении участвовали уполномоченный по правам ребенка, представители городской администрации, Госавтоинспекции, Общественной палаты и Ассоциации юристов России.Студенты владимирских вузов и ссузов повысили свои знания по безопасному использованию СИМ.Цель встречи — познакомить молодежь с общими и специальными правилами ПДД при езде на электросамокатах и предотвратить правонарушения и травмы.После лекции члены молодежного движения регионального отделения «Ассоциации юристов России» провели интеллектуальную игру для закрепления материала.