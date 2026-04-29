Прощание пройдет в среду, 29 апреля: гражданская панихида начнется в 12:00 в храме на Князь‑Владимирском кладбище.

Во Владимире на 87-м году жизни скончалась Галина Викторовна Истратова.Галина Викторовна отдала школе более шести десятилетий: общий педагогический стаж составил 61 год, почти весь он прошел в школе №19.В образовательном центре №1, в который сейчас входит эта школа, опубликовали некролог. Коллеги назвали ее педагогом с большой буквы, старейшим и самым опытным сотрудником учреждения.После окончания педагогического института им. Лебедева‑Полянского в 1965 году по распределению Галина Истратова преподавала английский в Мелеховской школе Ковровского района, а в 1968 году перешла в школу №19.С 1981 по 2020 год Галина Викторовна была заместителем директора по воспитательной работе, с 2020 по 2026 год — педагогом‑организатором.В школе отмечают ее профессионализм, душевное отношение к детям и уважение к коллегам и родителям.