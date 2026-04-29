Сотрудники администрации и депутаты навещают ветеранов на дому.

В преддверии Дня Победы во Владимире началась традиционная декада в честь тех, кто ковал Победу и трудился в тылу. Это период повышенного внимания к ветеранам и участникам военных лет.Сотрудники администрации вместе с депутатами выезжают на дом, чтобы вручить поздравления и памятные подарки.Каждая встреча дает возможность лично поблагодарить ветеранов, выслушать их истории и пожелать крепкого здоровья.Организаторы стремятся охватить как можно больше адресов, окружая ветеранов заботой и поддержкой.