Назначения прошли на заседании облсобрания.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области проголосовали за назначение двух мировых судей.Екатерина Медведева назначена мировым судьей судебного участка №6 Ленинского района города Владимира.Наталья Митрофанова назначена мировым судьей судебного участка №3 города Мурома и Муромского района.Ранее мы сообщали о кадровых переменах в руководстве муниципалитетов: Алексей Сараев возглавил Суздальский муниципальный округ, Нина Медведева стала главой Судогодского, а Вячеслав Скороходов — Ковровского округа.