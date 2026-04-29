Во Владимирской области продолжается реализация государственной программы «Профессионалитет», в рамках которой выпускники колледжей и техникумов проходят подготовку на производстве.В регионе впервые интеграция профобразования и производства произошла на площадях стекольного колледжа в Гусь-Хрустальном. Сегодня студенты образовательного учреждения проходят практику как на реальных предприятиях, так и в лабораториях средне-специального заведения, приближенных к производственному циклу.В ходе региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил учебно-производственный центр ООО «Экспо Гласс» в городе Курлово. Центр открыт прямо на заводе и помогает предприятию не только поддерживать высокий уровень квалификации работников и оперативно реагировать на изменения технологий, но и решать кадровые вопросы, в том числе привлекать на работу молодёжь.Так, здесь готовятся и повышают навыки операторы, наладчики САиПА, стекловары, механики и другие специалисты. Для занятий оборудованы современные мастерские, в которых работают опытные наставники. Студенты с удовольствием проходят трудовую практику и стажировку на заводе.«Это поистине реальная помощь молодым для того, чтобы определиться с профессией и найти свою дорогу в жизни. Такое сотрудничество учебных заведений и производств реально новая форма качественной подготовки кадров для промышленности страны», — подчеркнул парламентарий на своей странице в соцсети.