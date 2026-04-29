На массовых площадках поставят ограждения, КПП и камеры наблюдения.

В праздничные дни во Владимирской области усилят меры безопасности.На площадках массовых мероприятий разместят ограждения, пропускные пункты, системы видеонаблюдения и оборудование для досмотра.Дежурные и аварийные службы переведены в режим повышенной готовности и будут работать в усиленном режиме.На заседании Антитеррористической комиссии губернатор Александр Авдеев потребовал обеспечить постоянный мониторинг обстановки и готовность оперативных сил. По его словам, внешняя ситуация диктует необходимость строгого контроля в регионе.