Организаторы отмечают, что через литературу, музыку и память проект укрепляет единство и помогает осмыслить историю страны.

28 апреля во Владимире стартовали «Русские чтения» — проект Ассамблеи народов России при гранте Президентского фонда культурных инициатив и поддержке правительства области.Губернатор Александр Авдеев встретился с гендиректором Ассамблеи Артуром Латыповым. Обсудили ключевые задачи отделения и планы совместной работы.Проект, начатый в 2022 году в Доме Пашкова с 500 участниками и расширившийся в 2023 году до порядка 5 тысяч, проходит в регионе впервые.В Доме дружбы прошел круглый стол «Общероссийская гражданская идентичность — основа сильного государства» с участием властей, национальных культурных объединений и ветеранов.В Областном дворце культуры проходит концерт «История России — история Побед» под руководством Илоны Броневицкой и Дмитрия Пугачева; Ассамблея представила новую историческую визитную карточку в песочной графике.