За двое суток с начала приема вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило уже более 190 тысяч обращений от граждан.

За двое суток с начала приема вопросов на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным поступило уже более 190 тысяч обращений от граждан.По разным каналам связи они распределяются следующим образом: традиционно лидируют телефонные обращения – поступило уже 129 тысяч 606 звонков; 48,7 тысячи вопросов заданы с помощью SMS и более 4 тысяч с помощью MMS; через соцсети пришло в общей сложности 9 тысяч 208 вопросов, сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля."Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12 часов по московскому времени. Прямую трансляцию передачи будут вести "Первый" телеканал, "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".Для Путина это будет уже 16-я "Прямая линия" с 2001-го года и первая во время нового шестилетнего срока на посту президента. Желающие пообщаться с главой государства больше всего спрашивают о насущных, ежедневных проблемах. В частности, почему в стране продолжают расти цены на бензин, зачем нужно повышение пенсионного возраста, о проблемах ЖКХ и пособиях. Много обращений касается экологических проблем.Вопросы будут приниматься вплоть до окончания "Прямой линии" 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту прямо в ходе прямого эфира.Задать свой вопрос президенту можно с помощью Единого центра обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40. Также можно отправить обращение через сайт moskva-putinu.ru.