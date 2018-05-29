70 человек призваны на военную службу

70 человек призваны на военную службуБолее 800 жителей города Иванова с начала весеннего призыва в 2018 году прошли медицинское освидетельствование и прибыли на заседания призывной комиссии, сообщает военно-мобилизационный комитет администрации города.Из них 263 человека освобождены от военной службы, 500 получили отсрочку, 70 призваны на службу. 33 ивановца уже отравились в войска, один призывник воспользовался правом на альтернативную службу.Весенне-летний призыв на срочную военную службу начался в апреле и продлится до конца июля.