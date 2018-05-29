Старение ‒ естественный биологический процесс, который рано или поздно отражается на нашем лице. Со временем кожа теряет тонус, становится тусклой и обезвоженной, появляются выраженные морщины, а некогда четкие линии под силой земного притяжения медленно сползают вниз.

Старение ‒ естественный биологический процесс, который рано или поздно отражается на нашем лице. Со временем кожа теряет тонус, становится тусклой и обезвоженной, появляются выраженные морщины, а некогда четкие линии под силой земного притяжения медленно "сползают" вниз.Ведущий эксперт клиники "Коррект" по пластике лица Илья Кисляков рассказал Dni.Ru, какбороться с возрастными изменениями, если anti-age кремы и косметологическиепроцедуры уже не приносят желаемого результата.Миланский лифтингПо-итальянски выразительный взгляд безтемных кругов, "мешков" под глазами и заметной асимметрии, красивая линиябровей, отсутствие морщин в области висков и лба ‒ вот результат, которогоможно достичь при помощи миланского лифтинга. Методика основана наединовременном проведении целого комплекса операций. Большинство из нихпроводятся малоинвазивными способами, благодаря чему значительно сокращаетсяпериод реабилитации. Миланский лифтинг может включать в себя: верхнюю и/илинижнюю блефаропластику, коррекцию формы глаз, лифтинг височной зоны, лба ибровей, липофилинг верхних век и другие операции, направленные на улучшениепериорбитальной зоны. В каждом конкретном случае программа хирургическоговмешательства определяется пластическим хирургом индивидуально, с учетом пожеланийи особенностей пациентки.Чик-лифтингС годами мягкие ткани щек провисают истановятся дряблыми, формируются выраженные носогубные складки и скуловыемешки, лицо выглядит уставшим и оплывшим. Чик-лифтинг ‒ комплекснаяпластическая операция, направленная на омоложение всей средней зоны лица.Хирургическая коррекция косметических дефектов при чик-лифтинге происходитчерез доступ на нижнем веке, что делает последствия такой операциималозаметными, а результат естественным. Чик-лифтинг отличается сравнительнокоротким сроком восстановления, а также обеспечивает пролонгированныйрезультат, который сохраняется до 6‒7 лет.Нитевой лифтингМетодика нитевого лифтинга довольномалотравматична и выполняется не только хирургами, но и косметологами. Нити вводятсячерез небольшие проколы и создают каркас, который подтягивает и поддерживаеткожу в различных зонах лица: в области лба, бровей, висков, шеи, подбородка,линии овала. Процедура проводится под местной анестезией, поэтому дискомфорт иболезненные ощущения сводятся к минимуму. Нитевой лифтинг позволяет выравниватьносогубные складки и "морщины скорби" в уголках рта, приподнимает обвисшиещеки, скулы и хвосты бровей, устраняет второй подбородок. Реабилитация длитсяне более 7 дней, однако продолжительность эффекта, как правило, не превышает1,5‒2 лет.MACS-лифтингMACS-лифтинг ‒ методика по подтяжкекожи и глубоких структур лица, наиболее востребованная среди женщин в возрасте40‒55 лет. Операция проводится через минимальный доступ, но при этом характеризуетсявысокой результативностью. Такой лифтинг способен "вернуть на место" начинающиепровисать щеки, разгладить морщины, а при сочетании с подтяжкой шеи ‒ получитьчеткий контур лица и шеи, как в молодости. Доступ осуществляется по границе ухаи щеки, позади мочки уха и в волосистой части височной области. Для подтяжкиповерхностного мышечно-апоневротического слоя накладываютсяутягивающие швы. Результат такой подтяжки виден уже послеокончания основного периода реабилитации через 2‒3 недели, окончательноформируется к 6 месяцам и сохраняется на протяжении 5‒7 лет.SMAS-лифтингПожалуй,одной из наиболее эффективных методик по подтяжке лица является SMAS-лифтинг:благодаря этой операции можно стереть с лица следы старения и выглядеть моложев среднем на 10 лет. SMAS-лифтинг позволяет устранить глубокие мимические ивозрастные морщины, восстановить потерянные контуры лица, устранить птоз ипровисание подкожных тканей. В ходе операции хирург иссекает избыточную кожу иосуществляет подтяжку SMAS-слоя, благодаря чему мягкие ткани фиксируются внеобходимом положении и обеспечивают стойкий anti-age эффект. Операцияпроводится под общей анестезией. Разрезы выполняются аналогично MACS-лифтингу,но добавляется протяженный доступ на боковой поверхности шеи позади уха, чтопозволяет максимально подтянуть и устранить избытки тканей шеи. Следуетучитывать, что SMAS-лифтинг ‒ сложная операция, которая требует отпластического хирурга высокого профессионализма, ювелирной точности ипредельной внимательности, поэтому в данном случае необходимо максимальноответственно подходить к выбору клиники и врача.