У поющего парикмахера более сотни властных головных уборов. Звезда просто в шоке!

У поющего парикмахера более сотни властных головных уборов. Звезда просто в шоке!54-летний Сергей Зверев считается главной "куклой Барби" российского шоу-бизнеса. Подведенные глаза, высокая платформа ботильонов, дамская сумочка и женские же очки со стразами – поющий стилист всегда в образе. Но главный его атрибут – это корона. Кажется, он в ней даже спит! По крайней мере, без этого властного головного убора его никто в свете не видел."У меня большая коллекция корон, я даже не знаю, сколько их у меня, я их никогда не считал,но их точно больше ста, – признался парикмахер корреспонденту Dni.Ru на премии Ru.TV. – Они целую гардеробную занимают. Звезда уже просто в шоке! Есть настоящие шедевры ювелирного искусства. Мне и поклонники их дарят, и сам придумываю. Короны я ношу много лет, знаю, что мне идет, а что нет".При этом ранее в интервью Dni.Ru Зверев заявил, что не считает себя фриком и обижается, когда к нему относятся как к пугалу или посмешищу. "Я не фрик, это вы фриков еще не видели, это из меня секс так прет! Я лауреат многих конкурсов парикмахеров, а вы мне – "фрик!" – возмущался Сережа. – Мы же звезды, должны удивлять, радовать, блистать, а если ты хочешь жить серо и скучно, то, значит, меняй профессию".Сергей признается, что над созданием своих запоминающихся образов колдует сам – никому не доверяет. А вот увидеть его себя с ножницами и расческой в руках нереально. "У меня же туры, концерты, гастроли, так что стричь уже времени нет!", – заверил артист.Его сын Сергей Зверев-младший отказался идти по стопам своего знаменитого отца и быть частью тусовки. Он перестал принимать финансовую помощь от Сергея Зверева, отказывался выходить с ним на мероприятия, эпатажно краситься и следовать стилю отца. Парень переехал в деревню – подальше от корон и каблуков знаменитого папы.