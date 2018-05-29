Временно исполнять обязанности губернатора Тюменской области будет Александр Моор. Указ о его назначении вместо Владимира Якушева подписал президент России Владимир Путин. Предшественник Моора стал главой Минстроя России. А сам Александр Моор ранее был главой администрации Тюмени.

Временно исполнять обязанности губернатора Тюменской области будет Александр Моор. Указ о его назначении вместо Владимира Якушева подписал президент России Владимир Путин. Предшественник Моора стал главой Минстроя России. А сам Александр Моор ранее был главой администрации Тюмени.Об Александре Мооре известно, что он многодетный отец – у него четверо детей, сообщает "Интерфакс". Родился Александр Моор 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. После окончания школы он по специальности бухгалтерский учет и аудит окончил Тюменский госуниверситет.До июля 2001 года Моор работал в банковской сфере: вице-президентом по внешнеэкономической деятельности инвестиционного банка "Дипломат", зампредом правления банка "Белый Север", начальником казначейства "Ханты-Мансийского банка".С 2001 по 2003 годы Александр Моор был замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области, а с 2003 года по июнь 2005 года возглавлял "Тюменский ЦУМ".Затем Моор стал заместителем губернатора Тюменской области, первым замглавы администрации Тюмени. В феврале 2011 года чиновник был назначен на должность главы тюменской администрации.