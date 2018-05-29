Один из самых известных российских бойцов смешанных единоборств, экс-чемпион американской лиги Bellator Александр Шторм Шлеменко 1 июня в Челябинске проведет бой против бразильца Бруно Сильвы. Этот поединок станет главным событием турнира M-1 Challenge 93.

Один из самых известных российских бойцов смешанных единоборств, экс-чемпион американской лиги Bellator Александр "Шторм" Шлеменко 1 июня в Челябинске проведет бой против бразильца Бруно Сильвы. Этот поединок станет главным событием турнира M-1 Challenge 93."Считаю Бруно Сильва достаточно опасным бойцом с корявой, но весьма эффективной техникой ударов кулаками и коленями, — сказал накануне встречи с соперником Шлеменко. – Такой соперник может "вырубить" в стойке в любую секунду"."Я и сам очень люблю пробить коленом в связке с руками. Только на мой взгляд, у меня это получается более технично по сравнению с тем же бразильцем. Надеюсь, что ударная техника меня не подведет. Проще драться с каким-либо борцом, потому что знаешь, что он, скорее всего, не обладает нокаутирующим ударом и будет бороться, добивать в партере", — прокомментировал уровень соперника Александр.Шлеменко признался, что было сложно в этой связи подобрать спарринг-партнера перед боем: "Работали акцентировано по ударке с Андреем Корешковым, который по габаритам как раз подходит под бразильца. В борьбе подготовиться мне помогал Михаил Рогозин".Знаменитый боец считает свои выступления в России шансом для соперников заявить о себе на международной арене, а также новым серьезным вызовом для себя: "Бои в М-1 — всегда для меня новый серьезный вызов, намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator. Во-первых, это каждый раз выступление на Родине, что придает особую мотивацию перед болельщиками"."А во-вторых, в любом бою в М-1 я даю шанс сопернику заявить о себе, что придает дополнительную нервозность и напряжение. Психологически сложнее готовиться к таким поединкам, настраиваться на битву с голодным до больших побед бойцом", — признался Шлеменко."Относительно участия моих воспитанников в турнирах М-1 ситуация не изменилась. Сейчас авторскую школу из родного мне Омска представляют мои воспитанники — тяжеловес Максим Якобюк и Александр Осетров в категории 61 кг. Верю, что в скором времени что-то поменяется, и больше бойцов-омичей смогут принимать участие в турнирах организации Вадима Финкельштейна", — добавил Шлеменко.