Александр Жуков, возглавлявший Олимпийский комитет России с 2010 года, стал почетным президентом организации. Ранее он принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР и сосредоточиться на работе в Госдуме РФ.

Александр Жуков, возглавлявший Олимпийский комитет России с 2010 года, стал почетным президентом организации. Ранее он принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР и сосредоточиться на работе в Госдуме РФ."Да, я стал почетным президентом. Теперь у нас их три", — сказал Жуков, которого цитирует ТАСС. Напомним, что ранее звания почетного президента ОКР удостаивались бывшие руководители организации Виталий Смирнов и Леонид Тягачев.