Главный тренер самарского футбольного клуба Крылья Советов Андрей Тихонов в среду, 30 мая, подпишет новый контракт с командой. Действующее соглашение Тихонова истекает 31 мая.

Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Андрей Тихонов в среду, 30 мая, подпишет новый контракт с командой. Действующее соглашение Тихонова истекает 31 мая."Тихонов прилетит в Самару 30 мая, в этот же день будет подписан контракт с тренером", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуаций.Генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков при этом сообщил ТАСС, что 30 мая руководство команды только встретится с главным тренером команды Андреем Тихоновым для обсуждения нового контракта "Завтра мы встретимся с Тихоновым и всем тренерским штабом для обсуждения нового соглашения", — сказал Шашков.Тихонов возглавил "Крылья Советов" 2017 года. Под его руководством команда смогла вернуться в Российскую футбольную премьер-лигу.