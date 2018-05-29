Балерина устроила романтический ужин с ребенком. Выпивка, кальян, изысканные яства – атмосфера способствовала расслаблению.

Балерина устроила "романтический ужин" с ребенком. Выпивка, кальян, изысканные яства – атмосфера способствовала расслаблению.Ночь, костер, вкусное вино и двое. Как романтично! Анастасия Волочкова именно так провела минувший вечер. Только романтический ужин она устроила с... дочкой. О чем сама и сообщила поклонникам.Пользователи в ужасе и от вида мамы с дочкой – обе в конце мая сидят в меховых чунях, хотя вокруг зеленая травка, и от того, что балерина курит кальян, и от того, что с малолетним ребенком она устраивает какую-то сомнительную романтику. "Я с мужем. В крайнем случае, с любовником. С детьми не устраиваю романтики. С ними просто едим. Без всякой романтики, свечей, шпагатов, лошадей и белых роз. Сели, поужинали – и все. И еду не фотографируем", "А меня интересует этическая сторона вопроса: при ребенке кальян – это норма?! Может, мы не понимаем", "Какая же бессовестная эта Волочкова – только развращает ребенка такими романтическими ужинами. Лучше бы книжку Аришке дала почитать", "Шпинат, коньяк, шуба, водяра под столом – традиционный набор Насти", – глумятся поклонники.Они так же интересуются, куда делся возлюбленный балерины Михаил. "Ариша теперь у вас вместо Миши?", " Где Мишель? Сбежал от круглосуточного шпагата?", Ккуда пристроили Михаила?. Отправили учиться шпагату, как и водилу?", "А Миша не в силах выжержать дважды в день это бешенство матки", – комментируются фотографию Насти подписчики ее страницы в социальной сети. Сама Волчокова к оскорблениям в свой адрес давно привыкла и не реагирует на выпада злопыхателей.