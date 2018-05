13 лет назад венгерские археологи обнаружили на средневековом кладбище странное захоронение возрастом всего 150 лет. В нём покоились останки младенца с мумифицированной рукой, окрашенной в зелёный цвет. Почему остановился процесс разложения и зачем было хоронить ребёнка на заброшенном кладбище? Лишь теперь учёные собрали головоломку в одну печальную историю.

Венгерские археологи подвели итоги удивительной работы и раскрыли тайну, которая не давала покоя многим учёным на протяжении нескольких лет.Эта работа началась в 2005 году, когда специалисты приступили к изучению останков, найденных на средневековом кладбище близ городка под названием Ньярлёринц на юге Венгрии. Более 500 могил, обнаруженных там, были датированы 12-16 веками.По словам ведущего автора работы Яноша Балажа (János Balázs) из Сегедского университета, одно из захоронений поразило его команду. В нём покоились останки, принадлежавшие ребёнку. Причём они были частично мумифицированы и приобрели зелёный цвет, а одна рука сохранила обезвоженную плоть, в то время как большая часть тела успела разложиться до костей.Останки были настолько малы, что их легко можно было спутать с костями мелкого грызуна, например, крысы, отмечают эксперты. Изучив крошечный скелет, биологи пришли к выводу, что он принадлежит младенцу, который либо родился мёртвым, либо умер вскоре после рождения. Судя по костям, длина его тела была не более 33 сантиметров, а весил ребёнок около 700-900 граммов.При этом некоторые позвонки, бедренные кости, оба предплечья и кости рук имели зелёный цвет, а правая рука сохранила останки тканей. Кожа спины также была мумифицирована. Тем временем большинство рёбер и плечевые кости не подверглись этому процессу.Археологи отмечают, что мумифицированные останки, имеющие зелёный оттенок, не являются сами по себе загадкой. Речь идёт о влиянии меди или её сплава, возможно, бронзы.Многие древние захоронения содержат монеты, украшения или предметы быта, изготовленные из этого металла. Естественный процесс окисления отражается на тканях тела: они приобретают характерный зелёный цвет. В то же время медь обладает антимикробными свойствами и препятствует разложению.Химический анализ костей подтвердил догадку авторов: уровни меди оказались почти в 500 раз выше обычной концентрации. Это самый высокий показатель за всю историю изучения мумий, отмечают эксперты.Тут-то и возник главный вопрос: если в могиле были медные предметы, то зачем они понадобились и почему мумификация была лишь частичной, рассказывает Янош Балаж в интервью изданию The New York Times.Ответ его команда нашла в коллекции музея, который располагался неподалёку от места раскопок. Судя по архивным записям, в захоронении, помимо тела, был найден небольшой керамический горшок, а также проржавевшая медная монета. Их учёные отыскали на музейном складе. Эти данные помогли собрать головоломку в одну печальную историю.Судя по сохранившимся этнографическим данным, новорожденные, которые умирали до обряда крещения, должны были быть похоронены в соответствии с особым ритуалом. Тело младенца заворачивали в ткань и клали в горшок или небольшой деревянный ящик.При этом во многих случаях в могилу также помещали монету. По мнению историков, она была нужна либо для оплаты "пошлины" за отправку души на небеса, либо в качестве "дани" святому Иоанну Крестителю, чтобы тот окрестил малыша уже в загробном мире.Любопытно, что в Венгрии это первая находка такого рода, отмечают археологи. Более того, это один из первых (если не первый) в истории случаев непроизвольной мумификации посредством меди.Судя по тому, что процесс мумификации затронул лишь руку младенца, очевидно, что в неё и была вложена монета, заключают исследователи.Интересно и другое: изучение монеты показало, что она находилась в обращении с 1858 по 1862 год, хотя, как упоминалось выше, кладбище, на котором была найдена могила, было действующим лишь до 16 века. Отсюда авторы сделали вывод, что погребение проводилось на уже заброшенной территории: очевидно, религиозные нормы не позволяли похоронить ребёнка на обычном кладбище.Останки, которые археологи изучали в течение 13 лет, теперь смогут увидеть посетители Археологического музея имени Мора Ференца в венгерском городе Сегед.Более подробно об этой научно-детективной работе учёные рассказывают в статье, которая была опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.Напомним, ранее мы рассказывали о других захватывающих исследованиях. Так, легендарный атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями, а в Италии были найдены останки средневековой женщины, "родившей" после смерти.