В рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с группой GEFCO. Подписи под документом поставили Юрий Соловьев, первый ..

В рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с группой GEFCO. Подписи под документом поставили Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, и Павел Ильичев, Вице-президент по стратегии и финансам группы GEFCO.Предметом соглашения является развитие взаимовыгодного сотрудничества, направленного на финансирование инвестиционной программы GEFCO в России, а также на поддержку и развитие бизнеса компании в Европе.GEFCO и банк ВТБ также намерены совместно разрабатывать и внедрять финансовые инструменты для обеспечения операционной и инвестиционной деятельности, а также финансирования рабочего капитала группы GEFCO.«Группа GEFCO является давним, надёжным клиентом группы ВТБ. Мы планируем и в дальнейшем предлагать оптимальные финансовые решения для компании, тем самым способствуя реализации её стратегических задач по расширению бизнеса на российском транспортном рынке, включая поддержку экспорта и импорта», - отметил Юрий Соловьёв, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.«Подписание данного соглашения с банком ВТБ подтверждает, что GEFCO успешно развивается в России не только по своим ключевым направлениям, но и расширяет партнерские отношения с компаниями, в частности, из банковского сектора. Российский рынок является для нас стратегически важным, поэтому поддержка ведущего финансового института страны будет иметь огромное значение, особенно в контексте наших планов по приобретению активов в России. Мы уверены, что данное соглашение станет следующим шагом успешного долгосрочного сотрудничества между нашими компаниями», - прокомментировал сделку Павел Ильичев.