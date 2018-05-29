В Москве состоялся третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между столичными армейцами и рижским клубом ВЭФ. Российская команда вновь была сильнее своего соперника, победив со счетом 99:73 (25:17, 24:21, 29:16, 21:19). Теперь ЦСКА поборется за главный приз в Финале четырех.

В Москве состоялся третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между столичными армейцами и рижским клубом ВЭФ. Российская команда вновь была сильнее своего соперника, победив со счетом 99:73 (25:17, 24:21, 29:16, 21:19). Теперь ЦСКА поборется за главный приз в "Финале четырех".Алекс Перес из латвийского клуба стал самым результативным игроком матча, набрав 13 очков. В составе победителей лучшими по набранным баллам стали Виталий Фридзон и Кайл Хайнс (по 12)."Красно-синие" победили в серии со счетом 3:0 и присоединились к "Химкам" и "Зениту", ранее попавшим в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ.