В Ижевске случилась массовая драка. Ее участниками стали пенсионеры: они пытались получить бесплатную кашу. Об этом и других происшествия – в традиционной подборке Dni.Ru.

В Ижевске случилась массовая драка. Ее участниками стали пенсионеры: они пытались получить бесплатную кашу. Об этом и других происшествия – в традиционной подборке Dni.Ru.История с дерущимися пенсионерами получила огласку после того, как кто-то выложил в Интернет видео, сделанное во время раздачи еды. Ролик мгновенно разлетелся по социальным сетям и набрал тысячи просмотров."Вы что не видите – нас же снимают" – смущенно заявил один из участников потасовки, пытаясь отстоять свое право на бесплатную кашу, передает . Информации о пострадавших нет.Жителей Нижнего Новгорода поразило другое происшествие. На улице Коминтерна в Сормовском районе пенсионерка выпала из маршрутки.Судя по всему, водитель нажал на газ до того, как двери транспортного средства были закрыты. В результате чего пожилая женщина буквально вывалилась из салона. По факту случившегося проводится проверка, сообщает .Удивительные новости пришли и из Ростовской области. В городе Гуково поймали хитрых чиновников, которые начислили себе премии на 2,2 миллиона рублей, отмечает .Схема обогащения была реализована в обход всех законов, заявили в областной Контрольно-счетной палате. Теперь чиновников ждет серьезное разбирательство.Не обошли стороной безумные происшествия и Татарстан. Там случилась жуткая авария: иномарка на полном ходу влетела в КамАЗ.Предположительно, водитель легкового автомобиля не рассчитал скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб один человек, передает .Похожая авария произошла в Уфе. Водитель Renault Sandero влетел в микроавтобус.Судя по всему, аварию спровоцировал владелец иномарки: полицейские предполагают, что он уснул за рулем.К счастью, никто не погиб, уточняет .Жителей поселка Винзили под Тюменью удивило другое ЧП. Предприимчивый мужчина украл 1,5 тонны металла. На преступление он пошел с ломом, кувалдой и небольшой тележкой.Выручить за похищенное преступнику удалось 19 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, пишет портал .В конце мая жуткое известие перепугало Удмуртию. Местный житель пытался убить жену и внучку. Он нанес супруге несколько ударов топором.Досталось и полицейскому. Злоумышленник задержан. У него диагностировали тяжелую форму психического расстройства. Ведется следствие, сообщает .Голод атаковал не только пенсионеров из Ижевска. Почти 12 часов были вынужден сидеть без еды пассажиры аэропорта в Екатеринбурге: их рейс был задержан.Когда наконец людей позвали на посадку, выяснилось, что самолет неисправен. На устранение неполадок ушло полтора часа: все это время пассажиры находились у трапа, передает .Дикий по своей подлости инцидент произошел в Волгограде. Сотрудники похоронного дома решили сдать в утиль памятник ветерана Великой Отечественной войны.В подробностях о случившемся рассказала местная жительница. "13 апреля я приехала убирать могилу и увидела, что памятник опрокинут и просто выкинут за пределы участка. Все было поломано, фотография пропала, оградку разрушили. Цветник, который я сделала за свой счет, уничтожили полностью", – цитирует ее портал . Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Тем временем в Башкирии все говорят от отчаявшейся москвичке. Женщина задолжала 1,5 миллиона рублей и решила избавиться от кредитора.Для этого она наняла целую бригаду киллеров, пишет . Теперь злоумышленница и трое уроженцев Таджикистана вместе появятся на скамье подсудимых.