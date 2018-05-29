Российский бизнесмен Роман Абрамович сможет въехать на территорию Великобритании по израильскому паспорту на срок до шести месяцев. По истечению этого времени ему потребуется виза, чтобы жить на территории Соединенного Королевства.

Российский бизнесмен Роман Абрамович сможет въехать на территорию Великобритании по израильскому паспорту на срок до шести месяцев. По истечению этого времени ему потребуется виза, чтобы жить на территории Соединенного Королевства.Представители британской стороны отметили, что обладающему израильским паспортом Абрамовичу не нужна виза, чтобы въехать на территорию Соединенного Королевства. Однако по прошествии шести месяцев ему понадобится разрешение, чтобы жить, работать или учиться в Великобритании, передает .В мае 2018 года стало известно о том, что процесс продления Абрамовичу визы затянулся по неизвестным причинам. Некоторые источники заявили, что Лондон намерен попросить российского бизнесмена раскрыть происхождение его денежных средств для оформления документа.Информация дополняется.