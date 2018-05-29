Его израильский паспорт может погубить британский футбол: издание Daily Mail заголовком Абрамович не сможет работать с Челси даже в Англии всерьез обеспокоилось о будущем самого респектабельного клуба Лондона. Его владелец променял Туманный Альбион на Землю обетованную. Кто теперь будет увольнять тренеров и покупать игроков, неясно.

"Его израильский паспорт может погубить британский футбол": издание Daily Mail заголовком "Абрамович не сможет работать с "Челси" даже в Англии" всерьез обеспокоилось о будущем самого респектабельного клуба Лондона. Его владелец променял Туманный Альбион на Землю обетованную. Кто теперь будет увольнять тренеров и покупать игроков, неясно. Ясно другое: в Израиле Абрамович уже заигрался в другой бизнес. Есть уже первые фото. Шарф болельщика Абрамович променял на белый халат и маску, чтобы безболезненно для себя инвестировать в производство литиевых аккумуляторов.Прилетевшему в международный аэропорт Бен Гуриона на роскошном частном "Боинге", который местная пресса оценила в 53 миллиона фунтов, Роману Абрамовичу пришлось получать документы как обычному новому репатрианту. Израильское удостоверение личности ему выдали в зоне прилета, и минуту спустя миллиардер отправился открывать банковский счет и оформлять, как это положено, израильскую медицинскую страховку.Первый визит на новую родину занял, по сообщениям очевидцев, чуть более трех часов, но произвел на израильтян неизгладимое впечатление. Известный телеведущий Шай Штерн, уже готовит свое вечернее шоу. "Во-первых, волнуются девушки, ведь говорят, что Роман не женат, — рассказывает телеведущий. — Во-вторых, мы надеемся, что он будет вкладывать средства на новой родине, и еще нам важно, что дом, который он купил, имеет отношение к нашей звезде Галь Гадот".Действительно, в тихом приморском районе, в окружении кафе и театров, эдаком тель-авивском Монмартре, есть дом, принадлежавший когда-то мужу голливудской звезды, который теперь здесь называют Бейт-Роман (Дом Романа). В 2015 этот гостиничный комплекс купили структуры Абрамовича, и, видимо, здесь построят его израильскую резиденцию. Но вряд ли коллекционирование резиденций на разных континентах подтолкнуло бизнесмена к получению израильского гражданства. Возможно, что импульсивное решение созрело в тот момент, когда на зеленом газоне "Уэмбли" клуб Романа Абрамовича вырвал победу у "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. Но владелец "Челси" следил за матчем из Москвы. Сообщалось, что британские власти не продлили ему визу инвестора.Местные юристы полагают, что израильский паспорт позволит Роману Абрамовичу утолить тягу к путешествиям. Русский загранпаспорт ему придется предъявлять, разве что пересекая границу Эмиратов. "Израильские документы получить быстро и легко, а по выдаваемому сразу паспорту Абромович сможет въезжать в 150 стран мира, включая Великобританию", — отмечает адвокат Эли Гервиц.Однако вряд ли Романа Абрамовича устроит статус простого туриста, позволяющий полгода жить в Англии, но по утверждению Дауннинг-Стрит, не дающий права заниматься здесь бизнесом, например, руководить работой клуба "Челси". И этот факт весьма разозлил болельщиков лондонского клуба."Когда этот парень приехал в страну, он обеспечил работой много людей, благодаря ему мой клуб выиграл много титулов, — говорит болельщик ФК "Челси" Райан Уэстон. — Правительство получило много денег от налоговых отчислений в результате его бизнеса. Я думаю, такие люди позитивно влияют на нашу страну. Я думаю, мы движемся в неправильном направлении. Выгонять людей из страны, основываясь на том, из какой страны они приехали, — это отвратительно"."Что касается задержки визы Абрамовичу — что же это за сумасшествие! – рассуждает журналист Джордж Гэллоуэй. — Неужели мы хотим, чтобы Абрамович ушел из "Челси" и не появлялся в Лондоне? Неужели мы хотим, чтобы он отныне вкладывал свои миллиарды в Тель-Авив? Возможно, теперь он создаст свою израильскую футбольную команду".Гордящиеся своей победой на "Евровидении" израильтяне мечтают, что Роман Абрамович уже скоро приведет какой-нибудь израильский клуб к победе в Лиге чемпионов. Ибо, по закону сохранения денег, если где-то убывает, то где-то должно прибыть. Причем, значительно.