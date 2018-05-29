Закон о продаже микродолей в квартирах могут принять уже наступающим летом, сообщила председатель думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Депутат подчеркнула, что это не первая попытка решить проблему, и напомнила, что закон уже прошел первое чтение. "В конце июня-начале июля, я надеюсь, что нам удастся принять законопроект в трёх чтениях", - приводит слова Хованской РИА Новости.Квартирное рейдерство разрастается, а законодательство не предусматривает ограничение на дробление долей. Черные риелторы вселяются буквально на два метра площади, ломают замки и превращают в ад жизнь людей, владеющих половиной собственности в квартире, отметила Хованская.Она пояснила, что законне накладывает ограничения на ближайших родственников. Во втором чтении их круг расширят."Кроме того, я считаю, это должно распространяться на бывших членов семей, в отношении которых есть алиментные обязательства, например, в отношении престарелого супруга или супруги. Алиментные обязательства могут быть связаны, в том числе, с использованием жилого помещения", — добавила Хованская.Она напомнила, что в отношении наследования права ограничить невозможно, но вселить других лиц можно будет только по учетной норме. Для Москвы она составляет 10 квадратных метров общей площади или 6 квадратных метров жилой. В отношении несовершеннолетних ограничений быть не может.