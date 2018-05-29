Известный иллюзионист Сергей Воронцов, выступавший на конкурсе Евровидение, упал с трехметровой высоты во время выполнения сложнейшего номера. К счастью, артист отделался лишь переломом ноги.

Известный иллюзионист Сергей Воронцов, выступавший на конкурсе "Евровидение", упал с трехметровой высоты во время выполнения сложнейшего номера. К счастью, артист отделался лишь переломом ноги.Воронцов славится безукоризненным выполнением сложнейших по технике трюков, однако на сей раз что-то пошло не так. Во время очередного номера случилось непредвиденное.Фиксирующие ноги заклепки не выдержали, и маг полетел камнем вниз с большой высоты на глазах у обомлевшей публики, пишет .Сообщается, что причиной несчастного случая стала техническая неисправность."Моя жизнь висела на волоске", – рассказал сам Воронцов. Артист добавил, что этот номер был детально отточен, однако в этот раз завершить его не удалось. Иллюзионист признался, что мог бы получить более серьезные увечья, если бы не сгруппировался для защиты головы.Во время инцидента артист получил серьезные травмы, передает . Сейчас медики делают все для того, чтобы вернуть его в строй как можно скорее."Диагноз уже поставили – перелом пяточной кости со смещением и повреждение мягких тканей стопы", – сообщил маг. По словам врачей, иллюзионист будет восстанавливаться не менее трех месяцев."Не привык сидеть без дела! Хочу побыстрее выйти на сцену вновь, чтобы радовать зрителей своими трюками", – сетует Воронцов. Кроме того, артист поблагодарил своего технического директора Сергея Полянского, который успел подхватить мага и смягчил падение.Напомним, Сергей Воронцов стал известен широкой публике после конкурса песни "Евровидение" в 2011 году. Тогда он ставил технически сложный номер для хорватской исполнительницы Дарии Кинцер под песню "Celebrate".Финал 63-го "Евровидения" состоялся в Лиссабоне 12 мая. Представлявшая Россию Юлия Самойлова показала один из самых плохих результатов за все время участия в конкурсе. Она не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира.