В преддверии чемпионата мира по футболу букмекерские конторы уже вовсю принимают ставки на победу. Азартные болельщики с удовольствием включаются в эту игру, надеясь сорвать куш.
В преддверии чемпионата мира по футболу букмекерские конторы уже вовсю принимают ставки на победу. Азартные болельщики с удовольствием включаются в эту игру, надеясь сорвать куш.
В чем опасность ставок на спорт, Dni.Ru рассказал главный врач Клиники Маршака
Дмитрий Вашкин.
Человечество
играло всегда – в кости, карты, рулетку. Здоровый азарт – это нормально. Врач, который занимается лечением игромании в том числе, отметил, что совсем не против
открытия игровой зоны, регулируемой законом. "Это гораздо меньшее зло, более того – цивилизованный
способ честно поиграть и приятно провести время, нежели откровенный грабеж в подпольных казино, которые активно рекламируются
в интернете. Но беда в том, что люди,
которые склонны к игровой зависимости или уже
ею страдают, не поедут играть куда-то специально", – отметил он.
Игроману нужно
все и сразу! Неудивительно, что интерактивные казино процветают. К ним есть доступ
с любого смартфона и везде: в школе, в машине, на работе. Доступность и простота в использовании как раз формирует
и питает игровую зависимость, губит молодежь.
Ставки на спорт
– хитрая и, увы, легальная разновидность подпольных казино и прочих азартных аналогов.
Под "спортивным" соусом подростки, молодежь и взрослые люди расстаются с
последними деньгами в отчаянной надежде на выигрыш, не понимая главного принципа
работы такой системы: выиграть невозможно. К тому же ставки на спорт большинством поначалу не воспринимается как великий и ужасный игровой автомат. Наоборот, считают, что это здоровое увлечение, интерес к
спорту. Когда выясняется, что, по сути,
это то же казино, остановиться получается не у всех.
Почему мы так легко готовы сделать
ставку? Потому что фишки, бумажки, суммы на экране – деньги неосязаемые. Это не зарплата, не наследство и не пачка купюр. А далее человек
попадает под влияние азарта. Нередко случается так, что первые ставки оказываются
выигрышными. "У меня был один пациент, который поначалу выигрывал по 50-70 тысяч
рублей. Но деньги будто жгли ему руки, он бежал в букмекерскую контору и не успокаивался,
пока не просаживал все до копейки", – рассказал Вашкин.
Как объяснить
то, что одни люди страдают любой формой игромании, а другие нет? Все дело в том, что азартному
человеку комфортно жить, только когда он находится в состоянии стресса: сначала он
предвкушает легкие деньги, потом предвкушает выигрыш, далее получает дозу адреналина
и серотонина на почве проигрыша или выигрыша. Но остановиться не может. Игра становится
смыслом его жизни. Вне игры он несчастлив. Ставки на спорт – это еще и обман самого
себя. Или семьи. Заключается обман в том, что ты вроде бы не игроман, а просто
спортивный фанат.
Самое опасное в ставках на
спорт в том, что "спортфан" теряет связь с реальностью,
влезает в долги, утрачивает социальные функции, несет деньги из семьи в букмекерскую
контору и убежден, что единственный способ исправить положение – не прекратить играть,
не устроиться на работу, нет. Отыграться! Вот сейчас он займет тут и там, сделает
ставку и вернет свои деньги. Еще и в плюсе будет. Но такого, как правило, не случается.
Как понять, что близкий человек
стал спортивным игроманом? Во-первых, он будет стараться скрыть пагубную страсть
любыми способами: придумает себе дополнительную работу или, наоборот, будет говорить,
что его уволили. Скорее всего, запаролит все свои гаджеты и компьютер. Из дома начнут
пропадать деньги. Долго скрывать болезненное увлечение у него не получится, это
просто невозможно.
В отличие от алкоголика или наркомана,
игроман в большей степени понимает, что ему необходимо лечение. Другое дело, что
зависимость от букмекерских контор может не показаться ему такой уж катастрофой.
Первый шаг – предложить человеку прекратить играть, исключить все гаджеты из зоны доступа,
чтобы проверить, сможет ли он жить без азарта. Как правило, игроман соглашается
на подобный эксперимент. И в случае, если изоляция от соблазна становится невыносимой,
понимает, что "подсел". На период исключения раздражителей можно пройти курс медикаментозного
лечения, но делать это важно под контролем специалистов. В противном случае, забыв
про спортбары, человек может увлечься интерактивными казино, начать употреблять
алкоголь или наркотики. Потому что склонность к зависимости – это всегда нарушение работы головного мозга, которая нормализуется тандемом медикаментов и психотерапии.