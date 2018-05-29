В преддверии чемпионата мира по футболу букмекерские конторы уже вовсю принимают ставки на победу. Азартные болельщики с удовольствием включаются в эту игру, надеясь сорвать куш.

В преддверии чемпионата мира по футболу букмекерские конторы уже вовсю принимают ставки на победу. Азартные болельщики с удовольствием включаются в эту игру, надеясь сорвать куш.В чем опасность ставок на спорт, Dni.Ru рассказал главный врач Клиники МаршакаДмитрий Вашкин.Человечествоиграло всегда – в кости, карты, рулетку. Здоровый азарт – это нормально. Врач, который занимается лечением игромании в том числе, отметил, что совсем не противоткрытия игровой зоны, регулируемой законом. "Это гораздо меньшее зло, более того – цивилизованныйспособ честно поиграть и приятно провести время, нежели откровенный грабеж в подпольных казино, которые активно рекламируютсяв интернете. Но беда в том, что люди,которые склонны к игровой зависимости или ужеею страдают, не поедут играть куда-то специально", – отметил он.Игроману нужновсе и сразу! Неудивительно, что интерактивные казино процветают. К ним есть доступс любого смартфона и везде: в школе, в машине, на работе. Доступность и простота в использовании как раз формируети питает игровую зависимость, губит молодежь.Ставки на спорт– хитрая и, увы, легальная разновидность подпольных казино и прочих азартных аналогов.Под "спортивным" соусом подростки, молодежь и взрослые люди расстаются споследними деньгами в отчаянной надежде на выигрыш, не понимая главного принципаработы такой системы: выиграть невозможно. К тому же ставки на спорт большинством поначалу не воспринимается как великий и ужасный игровой автомат. Наоборот, считают, что это здоровое увлечение, интерес кспорту. Когда выясняется, что, по сути,это то же казино, остановиться получается не у всех.Почему мы так легко готовы сделатьставку? Потому что фишки, бумажки, суммы на экране – деньги неосязаемые. Это не зарплата, не наследство и не пачка купюр. А далее человекпопадает под влияние азарта. Нередко случается так, что первые ставки оказываютсявыигрышными. "У меня был один пациент, который поначалу выигрывал по 50-70 тысячрублей. Но деньги будто жгли ему руки, он бежал в букмекерскую контору и не успокаивался,пока не просаживал все до копейки", – рассказал Вашкин.Как объяснитьто, что одни люди страдают любой формой игромании, а другие нет? Все дело в том, что азартномучеловеку комфортно жить, только когда он находится в состоянии стресса: сначала онпредвкушает легкие деньги, потом предвкушает выигрыш, далее получает дозу адреналинаи серотонина на почве проигрыша или выигрыша. Но остановиться не может. Игра становитсясмыслом его жизни. Вне игры он несчастлив. Ставки на спорт – это еще и обман самогосебя. Или семьи. Заключается обман в том, что ты вроде бы не игроман, а простоспортивный фанат.Самое опасное в ставках наспорт в том, что "спортфан" теряет связь с реальностью,влезает в долги, утрачивает социальные функции, несет деньги из семьи в букмекерскуюконтору и убежден, что единственный способ исправить положение – не прекратить играть,не устроиться на работу, нет. Отыграться! Вот сейчас он займет тут и там, сделаетставку и вернет свои деньги. Еще и в плюсе будет. Но такого, как правило, не случается.Как понять, что близкий человекстал спортивным игроманом? Во-первых, он будет стараться скрыть пагубную страстьлюбыми способами: придумает себе дополнительную работу или, наоборот, будет говорить,что его уволили. Скорее всего, запаролит все свои гаджеты и компьютер. Из дома начнутпропадать деньги. Долго скрывать болезненное увлечение у него не получится, этопросто невозможно.В отличие от алкоголика или наркомана,игроман в большей степени понимает, что ему необходимо лечение. Другое дело, чтозависимость от букмекерских контор может не показаться ему такой уж катастрофой.Первый шаг – предложить человеку прекратить играть, исключить все гаджеты из зоны доступа,чтобы проверить, сможет ли он жить без азарта. Как правило, игроман соглашаетсяна подобный эксперимент. И в случае, если изоляция от соблазна становится невыносимой,понимает, что "подсел". На период исключения раздражителей можно пройти курс медикаментозноголечения, но делать это важно под контролем специалистов. В противном случае, забывпро спортбары, человек может увлечься интерактивными казино, начать употреблятьалкоголь или наркотики. Потому что склонность к зависимости – это всегда нарушение работы головного мозга, которая нормализуется тандемом медикаментов и психотерапии.