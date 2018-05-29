× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-delyat-zemlyu-s-novoj-shkoloj.html" target="_blank">Делят землю с новой школой</a> - Не могут поделить землю. Жители одного из домов по улице Фатьянова могут лишиться детской площадки. Выяснилось, что половина детского городка стоит на территории новой 49 школы, а у её руководства свои планы на эту землю. Есть ли выход из конфликтной ситуации, разбирались мои коллеги.