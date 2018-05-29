В Киеве застрелили знаменитого журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Появились первые подробности громкого происшествия.

В Киеве застрелили знаменитого журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Появились первые подробности громкого происшествия.По предварительным данным, труп Бабченко обнаружила соседка. В тот момент он был еще жив. Журналист скончался от тяжелого ранения по пути в больницу.Криминалисты уже изучают место происшествия. Судя по всему, злоумышленник стрелял в спину, передает Telegram-канал Mash.У местой полиции другая версия. "На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался. Погибший – гражданин России 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов", – сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.Примечательно, что незадолго до смерти Бабченко опубликовал необычное сообщение. Он рассказал, что 29 мая отмечает второй день рождения.Оказывается, журналист едва не погиб ровно четыре года назад: его из-за перегруза не взяли на борт вертолета, которому суждено было рухнуть. "Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", – написал он на личной странице в социальной сети Facebook.Напомним, что Аркадий Бабченко сбежал из России в 2017 году. Сначала он проживал в Чехии, затем в Израиле, а после поселился в столице Украины. Он неоднократно заявлял, что в его адрес поступают угрозы.