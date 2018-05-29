Посольство России в Великобритании сообщило о нескольких случаях задержания несовершеннолетних россиян, прибывших в Великобританию без сопровождения взрослых.

Посольство России в Великобритании сообщило о нескольких случаях задержания несовершеннолетних россиян, прибывших в Великобританию без сопровождения взрослых.Как передает "Интерфакс", в российском дипломатическом представительстве возмутились рядом "немотивированных" задержаний и допросов юных россиян – со стороны представителей погранслужбы МВД Великобритании.В качестве вопиющего примера превышения полномочий сотрудников паспортного контроля в лондонском аэропорту "Хитроу", в посольстве привели инцидент с ребенком из России, у которого отобрали личные вещи и в течение 12 часов трижды на протяжении сорока минут допрашивали сотрудники местной погранслужбы в изолированной комнате центра задержания.При этом его родителей уведомили о случившемся лишь почти девять часов спустя. При этом несовершеннолетнего россиянина отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства РФ.В итоге ребенка отправили ночным рейсом в Москву, заявив о том, что не гарантируют ему безопасное пребывание на территории Соединенного Королевства."По существу это отражает сформировавшийся дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан", — подчеркнули в посольстве и призвали родителей, планирующих путешествие своих детей в Великобританию, еще раз оценить необходимость путешествия и связанные с ними риски, а при невозможности отложить поездку проверить комплект необходимых документов.