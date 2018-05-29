Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.Как передает "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Кремля, подчеркнув, что Путин лично сообщил о новом назначении Артюхову во время рабочей встречи с ним.В президентском указе, который опубликован на сайте Кремля, сообщается, что Артюхов назначен врио ЯНАО в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, который недавно возглавил Минприроды.30-летий Артюхов является уроженцем Ямала. Трудился в регионе помощником губернатора ЯНАО и отвечал за работу с иностранными инвесторами, подготовку участия главы региона в экономических форумах и совещаниях у федеральных министров, затем курировал в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа экономику.Его отец, Андрей Артюхов, является вице-спикером Тюменской областной думы и возглавляет в региональном парламенте фракцию "Единой России".