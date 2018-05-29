В Сети появилось видео, на котором популярный актер Дмитрий Певцов целуется с певицей Инной Маликовой. Как выяснилось, артисты показали нежные чувства для съемок клипа.

В Сети появилось видео, на котором популярный актер Дмитрий Певцов целуется с певицей Инной Маликовой. Как выяснилось, артисты показали нежные чувства для съемок клипа.Коллектив "Новые Самоцветы" презентовал клип на новую песню "Склеим". Главные роли в ролике сыграли солистка группы Инна Маликова и актер Дмитрий Певцов. По сюжету, герои Маликовой и Певцова уже много лет вместе и чувствами друг к другу они явно не пылают. Даже сидя вместе за одним столом, мыслями они далеко друг от друга. И лишь вдруг всплывшие воспоминания о совместно пережитом счастье заставляют их задумать, насколько ценны они друг для друга.Инна Маликова так высказалась о проделанной работе: "Никогда не требуйте совершенства. Если кто-то любит вас, будьте благодарны. Это чудо, которое нужно ценить. Именно это мы хотели показать нашим зрителям. Разрушить всегда легче, чем сохранить. И этот выбор зависит от каждого из нас!"По мнению Дмитрия Певцова, настоящая любовь не кончается. "Она просто трансформируется. Счастливы люди, которые поняли это, и пронесли это многогранное чувство любви через всю жизнь", – цитирует популярного актера .Видео находится в свободном доступе в интернете. Зрители уже прокомментировали ролик. "Какой же красивый клип!!! 😍😍😍 Ребята, поздравляю с премьерой клипа! И песня и клип 👍🏻👍🏻👍🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)﻿", "Оп и составчик звездный таки!! Круто выглядит – прям как фильм!﻿", "Очень красивый и нежный клип.😍🌸🌸🌸 Инна, конечно, просто бомбезная красотка!😻💣💥🔥 С премьерой, ребята!🎉🎉🎉 Спасибо за классную песню!👍👏 За Д.Певцова отдельное спасибо.😊 Очень приятно увидеть его.👍﻿" – высказались поклонники.