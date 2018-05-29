В ДОСААФ подтвердили отказ двигателя как предварительную причину крушения вертолета Ми-2 в Забайкалье. После приземления вертолет перевернулся и загорелся. Члены экипажа не пострадали и самостоятельно добрались до поисково-спасательного вертолета.

В ДОСААФ подтвердили отказ двигателя как предварительную причину крушения вертолета Ми-2 в Забайкалье. После приземления вертолет перевернулся и загорелся. Члены экипажа не пострадали и самостоятельно добрались до поисково-спасательного вертолета.Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента авиации оборонного общества Леонид Скубенко, со слов командира экипажа, произошел отказ силовой установки. Экипаж произвел вынужденную посадку из-за отсутствия возможности продолжать полет на одном двигателе.Установлено, что экипаж вертолета Ми-2 Читинского аэроклуба ДОСААФ в составе командира экипажа, летчика первого класса Олега Корсакова и двух пассажиров-наблюдателей осуществлял мониторинг лесных территорий горной местности. Полет выполнялся около двух часов дня по местному времени при благоприятных метеоусловиях. Руководитель полетами Читинского аэроклуба осуществлял удаленный контроль за воздушным судном. Когда пилот не вышел на связь в установленное время, были приняты своевременные меры по организации поисково-спасательных работ.В ДОСААФ России создана комиссия, которая будет заниматься расследованием данного авиапроисшествия.Вертолет Ми-2 регионального отделения ДОСААФ с двумя работниками заповедника 29 мая в 10:00 (по читинскому времени) вылетел из районного центра Кыра. У вертолета в воздухе отказал двигатель. Благодаря мастерству пилота вертолет удалось посадить.