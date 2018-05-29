29.05.2018

2018-05-29 11:38:57

ДТП с тремя машинами осложнило движение в Москве

Утром 29 мая на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца напротив дома №51 по Средней Калитниковской улице столкнулись три автомобиля, передает телеканал "". Сообщается о двух пострадавших.



Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение в районе аварии серьезно осложнено.