Предварительное голосование Единой России важно для налаживания действенного прямого диалога между партией и гражданами, полагают в Госдуме. По мнению парламентариев, праймериз дает возможность отобрать лучших кандидатов для их последующего выдвижения на выборах разных уровней.

Предварительное голосование "Единой России" важнодля налаживания действенного прямого диалога между партией и гражданами,полагают в Госдуме. По мнению парламентариев, праймериз дает возможностьотобрать лучших кандидатов для их последующего выдвижения на выборах разных уровней.По словам заместителя руководителя Центральногомежрегионального координационного совета "Единой России", депутатаАртем Турова, "ЕР" на сегодня – это единственная политическая партия,которая отбирает кандидатов на выборные должности демократическим путем,активно советуясь с местными жителями. По его словам, участники праймериз отстаиваютправо представлять интересы граждан в представительных органах."Для партии это возможность появления новых лиц, новых идейи это, конечно, возможность наладить постоянное прямое общение с нашимиизбирателями, потому что для Партии одна из самых важных задач – быть напостоянной связи с гражданами", – отметил Туров.Законодатель подчеркнул, что процесс предварительногоголосования развивается внутри партии. "И сейчас предварительное голосованиепроводится только по открытой модели", – сказал депутат. По его словам, навсех уровнях единороссы советуются с местными жителями относительно кандидатур,спрашивают их мнение, кого бы люди хотели видеть в качестве своихпредставителей."Это делает партию более эффективной, болееконкурентной", – сказал депутат.Чтобы в предварительном голосовании приняло участие какможно больше людей, единороссы внедряют процедуру электронного голосования.Туров выразил надежду, что этот пилотный проект повысит количество принявшихучастие в волеизъявлении, а также открытость, демократичность и прозрачностьпроцедуры.Предварительное голосование "ЕР" предназначено длятех, кто намерен идти в большую политику, это возможность для человека испытатьсебя, подтвердить собственные намерения, отметил зампред комитета нижней палаты покультуре Александр Шолохов."Для избирателей предварительное голосование – замечательнаявозможность увидеть своих кандидатов, сравнить их, и, в конечном счете,выбирать не "кота в мешке", а человека, которого ты знаешь уже практически заполгода до голосования", – отметил законодатель. По его словам, эта процедурачетко показывает возможности и способности каждого кандидата.Напомним, в этом году в России пройдут 77 кампаний в 49субъектах. В 21 из них будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – депутатовместных заксобраний, еще в 12 – депутатов административных центров. В семисубъектах Федерации состоятся выборы глав административных центров. Такжепройдут 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления и досрочныевыборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным округам. Единый день предварительногоголосования "ЕР" намечен на 3 июня.