Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности главы Тюменской области. Он возглавлял администрацию Тюмени и лидировал в рейтинге лучших мэров России. Руководить Ямало-Ненецким автономным округом президент поручил 30-летнему Дмитрию Артюхову.

Кадровые перемены в рядах губернаторов. Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности главы Тюменской области. Моору 44 года. Он возглавлял администрацию Тюмени и лидировал в рейтинге лучших мэров России. Руководить Ямало-Ненецким автономным округом президент поручил 30-летнему Дмитрию Артюхову, который ярко заявил о себе на посту заместителя губернатора, курируя важнейшие проекты на Ямале. Прежние главы регионов — Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин — перешли на работу в правительство.Назначение мэра Тюмени Александра Моора новым временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области — это пример эффективной кадровой политики государства. Управленец, которого Путин ставит во главе огромного региона, местные проблемы хорошо знает. Он уже почти семь лет руководил областным центром. Мэр Тюмени лично инспектировал работу общественного транспорта и строительство дорог, требуя от инженеров не просто сдать вовремя, а сделать так, чтобы жить в новых районах было удобно. "Задача стоит так: если делаем дорогу — благоустраиваем ее от фасада до фасада, чтобы никаких пятаков, никаких полос неблагоустроенных не оставалось", — требовал Моор.В прошлом году Тюмень второй год подряд была признана лучшим городом России по качеству жизни среди тех, где население более полумиллиона человек. А сам Моор по итогам 2016 года возглавил рейтинг лучших мэров России.За плечами исполняющего обязанности губернатора — программа развития кадрового управленческого резерва. Это масштабная площадка подготовки кадров. Первый поток Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России к занятиям приступил в прошлом году. Испытания были самые разные. Частью тренинга, например, стали прыжки в воду с семиметровой скалы, а также каньонинг — пешая двухчасовая прогулка вдоль горной реки.Многие из тех, кто окончил девятимесячный курс, уже смогли подняться по карьерной лестнице. Семеро стали главами регионов, двое — заместителями федеральных министров.Пример системной управленческой работы — еще одно сегодняшнее назначение: участник конкурса "Лидеры России" Дмитрий Артюхов по решению президента занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Артюхову лишь недавно исполнилось тридцать, так что теперь он самый молодой губернатор России, пока правда с приставкой и.о. В команде прежнего руководителя региона Дмитрия Кобылкина Артюхов отвечал за важнейшие проекты, например, строительство перспективной железнодорожной трассы "Северного широтного хода" и модернизацию аэропорта в Новом Уренгое."У нас очень динамично развивающийся аэропорт, почти миллион пассажиров в год. Это для аэропорта очень высокая планка. Новый Уренгой — город очень активный", — подчеркивает Дмитрий Артюхов.Конкурс "Лидеры России" уже стал настоящим трамплином для молодых управленцев. В прошлом году через него прошли почти 200 тысяч руководителей разного уровня со всей страны. У сегодняшних кадровых решений президента много общего. Главный принцип: выбраны люди, которые не понаслышке знакомы со спецификой регионов. И Моора, и Артюхова местным жителям представлять не надо. При этом оба – экономисты с богатым управленческим опытом.Все это еще и пример действующих социальных лифтов. Кандидаты оправдали доверие федеральных властей и получили назначение. Такой кадровый подход, когда мэр может возглавить целый регион, а губернатор имеет все возможности стать у руля федерального министерства, — лучший стимул для молодых управленцев.