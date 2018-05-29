Второй в сезоне турнир теннисного Большого шлема – Открытый чемпионат Франции, - набирает обороты. Во вторник, 29 мая, должны завершиться матчи первого круга. К сожалению, российская диаспора в женском турнире уменьшилась: Париж покидает экс-чемпионка Roland Garros Светлана Кузнецова.

Второй в сезоне турнир теннисного "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции, — набирает обороты. Во вторник, 29 мая, должны завершиться матчи первого круга. К сожалению, российская диаспора в женском турнире уменьшилась: Париж покидает экс-чемпионка Roland Garros Светлана Кузнецова.Нашей теннисистке, которая впервые за последние годы не была "посеяна" в Париже, уже в первом круге жребий преподнес двойной подарок: ее соперницей стала испанка Гарбинье Мугуруса, во-первых, третий номер "посева", а, во-вторых, много тренировавшаяся вместе со Светой и знающая слабые места в игре россиянки как никто другой.Мат сразу пошел по сценарию испанки, которая выиграла четыре стартовых гейма. После этого настал черед Кузнецовой проявлять характер и она почти справилась, сумев вывести первый сет на тай-брейк. Но укороченный гейм остался за Мугурусой – 7:6 (7:0). Увы, вторая партия Светлане не удалась вообще – 6:2 в пользу Гарбинье.