В Иванове до 1 июня 2018 года должна полностью заработать система безналичной оплаты проезда в троллейбусе. Что из себя представляют электронные проездные? Кому выгодно их использовать? ..

В Иванове до 1 июня 2018 года должна полностью заработать система безналичной оплаты проезда в троллейбусе. Что из себя представляют электронные проездные? Кому выгодно их использовать? Отпугнет ли жителей города цена проездного?Что такое транспортная карта (электронный проездной)?Над проектом электронного проездного билета городская администрация работала не один месяц. Он предусматривает введение в Иванове электронной транспортной карты и отдельного её вида - пересадочного проездного.Электронный проездной - это пластиковая карта. Для пассажиров со льготной стоимостью проезда (это студенты и школьники) в первое время будут действовать и бумажные проездные. Потом их переведут в электронный вид.Виды электронных проездныхПредусмотрены проездные с безлимитным проездом: на один день, неделю и месяц. Есть и специальный проездной «Пересадка». Он даёт возможность в течение получаса пересаживаться с одного троллейбуса на другой, а платить только за одну поездку.«Безлимитный на один день» — 45 рублей 00 копеек;«Безлимитный на семь дней» — 318 рублей 00 копеек;«Безлимитный на один месяц» — 1080 рублей 00 копеек;«Пересадка».«По большому счёту, это означает, что наконец-то горожанам будет доступна безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Сначала – в троллейбусах, потом распространим практику и на частных перевозчиков», - уточняет мэр г. Иваново Владимир Шарыпов.Как оформить электронный проездной?Жители города Иваново могут получить транспортную карту на троллейбус по залоговой стоимости и записать на нее электронный проездной билет согласно утвержденным тарифам. Для этого нужно обратиться в МУП «ИПТ» по адресу: улица Лежневская, д. 181 кабинет №3, (отдельный вход с проспекта Строителей). Также в ближайшее время карты начнут продаваться во всех районах города в пунктах по приему коммунальных платежей ОАО «Единый расчетный центр».По информации МУП «Ивановский пассажирский транспорт», на одну транспортную карту можно записать два разных типа проездных. Для получения новой карты нужно оплатить выбранный электронный проездной и залоговую стоимость — 50 рублей. В течение 5 лет с момента приобретения карты залоговую стоимость можно вернуть при наличии чека или квитанции.Провоз багажа транспортной картой оплатить нельзя, только наличными.Кто ездит на троллейбусах?Свои преимущества для горожан, в частности, в безопасности, видят и инспекторы ГИБДД, которые почти каждый день фиксируют в городе аварии с участием общественного транспорта.«Троллейбус - один из самых безопасных видов транспорта. Он движется неспешно, аккуратно перестраиваясь и максимально соблюдая требования правил дорожного движения. Не побоюсь сказать, что многие водители троллейбусов – образец для подражания в процессе дорожного движения. Согласитесь, мало кто видел троллейбус, движущийся на высокой скорости, обгоняющий попутный транспорт», - считает начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова.Поэтому троллейбусы редко фигурируют в сводках ГИБДД. Только каждое десятое ДТП от общего количества аварий с участием общественного транспорта в Иванове приходится на долю троллейбусов, уточнили в ведомстве. Однако за медлительность жители называют троллейбусы «транспортом пенсионеров и мам с колясками».«Обратите внимание, что вечером, когда автомобилей в городе меньше, троллейбусы едут по маршруту гораздо быстрее. Поэтому при грамотной организации дорожного движения, которая значительно уменьшит заторы на дорогах, троллейбусы станут удобным средством передвижения для всех категорий пассажиров, а не только для пенсионеров и женщин с детьми», - уверен активист, член Общественного совета г. Иваново Владимир Батурин.Выгодно ли приобретать транспортную карту?Владимир Батурин настаивает и на том, что стоимость электронного проездного нужно делать доступнее.«Цена безлимитного абонемента на месяц - 1080 рублей. Сейчас больше половины троллейбусных маршрутов даже в часы пик работают с интервалом более 10 минут. ГЛО- НАСС у троллейбуса, увы, работает с переменным успехом. Поэтому у пассажира нет мотивации ждать электротранспорт. Согласитесь, проще сесть на маршрутку или авто- бус, который едет в том же направлении. Таким образом, покупка проездного по такой цене большого смысла не имеет. Он не позволит пассажирам ни сэкономить средства, ни сократить время в пути».Общественник обратился к опыту других регионов и выявил такую закономерность: снижение стоимости проездных билетов увеличивает спрос на них:«Раньше в Калуге проездной "автобус + троллейбус" стоил 800 рублей. Когда понизили его стоимость до 700 рублей, выручка выросла. Возможно, есть смысл учесть опыт других регионов, особенно летом, когда пассажиропоток традиционно резко снижается».