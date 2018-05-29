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<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-elitnyj-miniven-kortezh-zhivoe-foto-s-moskovskix-ulic.html" target="_blank">Элитный минивэн Кортеж: живое фото с московских улиц</a> - Одной из новинок проекта Кортеж стал минивэн сопровождения под названием Aurus Arsenal. Вслед за представительским седаном он тоже успел засветиться на обычных дорогах.