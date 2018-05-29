Константин Эрнст попал в неприятную ситуацию из-за скандально известной Дианы Шурыгиной. Глава Первого канала должен оплатить штраф за выпуск в эфир нескольких передач, где во всех нелицеприятных подробностях описывались изнасилование и распитие спиртных напитков несовершеннолетней студентки.

Константин Эрнст попал в неприятную ситуацию из-за скандально известной Дианы Шурыгиной. Глава Первого канала должен оплатить штраф за выпуск в эфир нескольких передач, где во всех нелицеприятных подробностях описывались изнасилование и распитие спиртных напитков несовершеннолетней студентки.18-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет, а затем Семенова и вовсе выпустили по УДО.Вся соль этой ситуации заключалась в том, что большинство россиян не поверили, что парень виновен, и обрушились с критикой на Диану. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования девушка вела себя слишком раскованно. Некоторые особо возмущенные эфирами, где откровенно обсуждался подростковый алкоголизм и беспорядочные половые связи, обратились в Роскомнадзор.В итоге, 26 декабря 2017 года Даниловский отдел судебных приставов столицы завел исполнительное производство в отношении генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Сейчас стало известно, что он должен выплатить штраф в размере... пяти тысяч рублей, передает .В постановлении говорится, что в ток-шоу "описывается сексуальное насилие над семнадцатилетней Дианой Шурыгиной, при этом сострадание к жертве насилия у общественности не возникает. Наоборот, многие участники телепрограммы становятся на сторону насильника".Кроме того, в передаче открыто говорят о распитии подростками спиртных напитков. Так, было показано видео, в котором один из молодых людей, в чей компании находилась Диана Шурыгина, так и заявил: "Диана бухущая в хлам. Упоротая". Это обстоятельство суд отметил в своем постановлении. "Самой Дианой не отрицается этот факт и не выражается какое-то негативное отношение к происходящему на видео", – также сообщается в официальном документе. В постановлении сделан вывод, что "данная информация способна вызвать у детей желание употребить алкогольную продукцию, что является нарушением".Как отмечает издание, Константин Эрнст, несмотря на символический размер штрафа, все равно отказывается платить. Как рассказал журналистам юрист, срок давности по таким делам составляет три года, и никаких пени за задержку платить не нужно. А спустя еще два с половиной года этот штраф и вовсе обнулится.