Фотографическое изображение ведущего форварда футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду удалили из раздела состав официального сайта клубного магазина мадридского Реала. Вместо фото футболиста изображена майка с игровым номером португальца.

Фотографическое изображение ведущего форварда футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду удалили из раздела "состав" официального сайта клубного магазина мадридского "Реала". Вместо фото футболиста изображена майка с игровым номером португальца.Журналисты уже не раз "разводили" Криша с его нынешней командой, а после победы "Реала" над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов-2018 (3:1) сам игрок намекнул на уход из стана "сливочных". Правда, во время чемпионского парада клуба по улицам столицы Испании он пообещал фанатам свидание в следующем году.При этом инсайдеры в конце нынешнего сезона анонсировали кардинальные изменения в линии атаки "Реала": кроме ухода Роналду, который, якобы, недоволен своим новым контрактом со "сливочными", уехать из Мадрида может и другой дорогостоящий игрок – валлиец Гарет Бэйл.