Представители Министерства здравоохранения Франции провели исследование, в ходе которого выяснилось, что за год в стране количество курильщиков сократилось на миллион. Кроме того, значительно меньше курить стало малоимущие граждане и подростки.

Представители Министерства здравоохранения Франции провели исследование, в ходе которого выяснилось, что за год в стране количество курильщиков сократилось на миллион. Кроме того, значительно меньше курить стало малоимущие граждане и подростки, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Социологи выяснили, что многие из тех, кто отказались от никотина, перешли на более безопасные вейпы. Кроме того, роль сыграл выпуск сигарет в нейтральной упаковке без брендирования, повышение акцизов на сигареты, а также социальные акции вроде "месяц без курения".В 2017 голу во Франции курило 26,9 процента населения. Годом ранее эта цифра составляла 29,4 процента. Таким образом, количество курильщиков в стране с 13,2 до 12,2 миллиона человек.Согласно статистике, в мире из-за курения умирает каждый десятый. Основное количество жертв вредной привычки приходится на Россию, США, Индию и Китай. Социологи говорят, что представители развитых стран начали все чаще отказываться гот курения, а жители менее обеспеченных государств, напротив, все чаще подсаживаться на никотин.