Американский актер Морган Фриман потребовал у телеканала CNN извинений и опровержения материала о домогательствах, так как он нанес ему серьезную травму. Ранее телеканал сообщил, что 8 женщин обвинили актера в домогательствах.

Американский актер Морган Фриман потребовал у телеканала CNN извинений и опровержения информации о домогательствах.Ранее телеканал сообщил, что восемь женщин обвинили Фримана в сексуальных домогательствах. Пострадавшие рассказали, что в течение нескольких лет сталкивались с комментариями и прикосновениями со стороны актера. В числе предполагаемых жертв — сотрудницы принадлежащей Фриману компании Revelations Entertainment и журналистки. Официальные обвинения пока не предъявлялись. Актер принес извинения за свои действия которые могли быть расценены как оскорбление, сообщает РИА Новости.Журнал Hollywood Reporter опубликовал обращение адвоката Роберта Шварца к генеральному директору телеканала Джеффу Цукеру. В нем он заявил, что статья дискредитировала Фримана и нанесла ему серьезную травму."Как минимум CNN должен немедленно опубликовать опровержение и извиниться перед Фриманом посредством тех же каналов, привлекая внимание на том же уровне, как и 24 мая, когда телеканал несправедливо атаковал его", — говорится в письме.С осени 2017 года Голливуд сотрясают секс-скандалы. Карьера нескольких актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась из-за обвинений в изнасилованиях. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд. Гвинет Пэлтроу и другие. 25 мая он сдался полиции, но позднее был отпущен под залог в миллион долларов. Также в изнасилованиях обвинили оскаровского лауреата Кевина Спейси. Он был уволен из сериала "Карточный домик", а сцены с его участием были вырезаны из уже готового фильма "Все деньги мира".