Он был кумиром своего поколения. Символ знаменитого московского Ленкома, актер невероятного таланта и обаяния. Сегодня 65 лет со дня рождения Александра Абдулова. Он ушел из жизни в 54. Но остались десятки легендарных фильмов и спектаклей.

Он был кумиром своего поколения. Символ знаменитого московского "Ленкома", актер невероятного таланта и обаяния, кого бы — героя-романтика или злодея — он ни играл. Сегодня 65 лет со дня рождения Александра Абдулова. Он ушел из жизни в 54 года, но остались десятки легендарных фильмов и спектаклей. Его, по-прежнему, любят миллионы зрителей, помнят коллеги.Вечер памяти Александра Абдулова проходил в знаменитом "Ленкоме" – театре, которому народный артист отдал всю жизнь. Сегодня здесь собрались знаменитые ленкомовцы, друзья, родные. Судьбой ему было отпущено прожить всего 54 удивительных года, полных энергии и невероятных творческих свершений.Он пришел в "Ленком" в 1975 году после окончания ГИТИСа и за 30 с лишним лет создал на знаменитых подмостках целую галерею незабываемых образов в самых звездных ленкомовских постановках."Сашка — великий артист и замечательный человек. Мне его очень не хватает, и время эту потерю не лечит", — признается Леонид Ярмольник. "Тот человек, который иногда в азарте и в страсти не думал о последствиях, и это было прекрасно. Абдулов был таким горящим Ланселотом", — говорит Дмитрий Певцов.Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров, пригласивший Абдулова в театр, снимал актера и в своих популярных фильмах, каждый из которых теперь навеки в золотом фонде национального кинематографа. "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви"…Его называли принцем отечественного кино. Он мог безукоризненно сыграть роль, проспав даже пару часов, отказывался от дублеров, все трюки снимал сам. И даже из ролей второго плана он делал актерские шедевры. Зрители запомнили его самым обаятельным и привлекательным, изобретательным гением и незадачливым чародеем, смешным авантюристом и влюбленным романтиком.Он, конечно, многое мог бы еще сыграть и многое успеть. Планы оборвала страшная болезнь, которую у артиста диагностировали в августе 2007 года. Четыре месяца артист сражался со смертельным недугом. За него переживала вся страна, в родной "Ленком" приходили мешки писем с пожеланиями здоровья. Футболисты "Спартака" вышли на матч в майках с его портретом и надписью "Верим в победу"."Я верил, что я нужен этой стране, но то, что столько людей желают мне добра... Не ожидал", — говорил тогда Абдулов. Это интервью заметно сдавший, но не сдавшийся духом Александр Абдулов дал во время лечения в Израиле. А в последний раз на публике он появился 13 декабря 2007 года, когда президент Путин вручил знаменитому актеру орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.С болезнью помогала бороться и семья. В 2007 году у Абдулова родилась дочь Женя. Сегодня уже 11-летняя девочка она приняла участие в вечере памяти, посвященном судьбе великого артиста. Судьбе, о которой сам Абдулов как-то провидчески скажет, — длину жизни человеку отмеряет Бог, а ширину определяет он сам.