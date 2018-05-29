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<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-glav-msu-poprosili-podgotovitsya-k-zime.html" target="_blank">Глав МСУ попросили подготовиться к зиме</a> - Обошлось без выговоров. В Белом Доме прошло совещание по вопросам ЖКХ. Как известно, оно лидирует по количеству жалоб от населения. Люди недовольны тем, что зимой в квартирах холодно, пропадает электричество. Тем не менее, руководство области даже не повысило голос, когда указывало главам местного самоуправления на недостатки в работе. Как регион закончил отопительный сезон, и как готовится к новому? Репортаж Александра Инина.