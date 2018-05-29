В Таллине на пост нового предстоятеля Эстонской православной церкви Московского Патриархата избран архиепископ Евгений Верейский. Предыдущий предстоятель ЭПЦ митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

В Таллине на пост нового предстоятеля Эстонской православной церкви Московского Патриархата избран архиепископ Евгений Верейский. Предыдущий предстоятель ЭПЦ митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.Внеочередной Собор церкви состоялся в храме Александра Невского. Согласно уставу, предстоятель Эстонской православной церкви избирается из числа кандидатов, утверждаемых патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом.Архиепископ Верейский Евгений является также председателем Учебного комитета Русской православной церкви, ректором Московской духовной академии и викарием патриарха Московского и всея Руси, сообщает "Интерфакс".