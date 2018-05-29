По Сети разлетелось вирусное видео из московского аэропорта Шереметьево, где иностранный пассажир привлек внимание своим неадекватным поведением. Мужчина разделся догола и пустился в пляс.

По Сети разлетелось вирусное видео из московского аэропорта Шереметьево, где иностранный пассажир привлек внимание своим неадекватным поведением. Мужчина разделся догола и пустился в пляс.Говорят, путешествие позволяет отрешиться от проблем и почувствовать себя свободным. Видимо, уроженец Мексики решил последовать этому утверждению на полную. Во время проведения досмотра в столичном аэропорту Шереметьево иностранец неожиданно разделся и пустился в пляс, передает Mash. Странное поведение мужчины успели зафиксировать на видео, ролик за считанные часы стал вирусным. Пользователи Сети утверждают, что движения весельчака напоминают эстрадный танец канкан. Праздник души и тела прервалисотрудники полиции, которые отрезвили танцора и заставили его одеться. О том, что стало причиной неадекватного поведения мужчины, не уточняется.