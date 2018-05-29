Американский гонщик Зак Вич самостоятельно потушил свой болид, который загорелся во время пит-стопа на марафоне 500 миль Индианаполиса (Indianapolis 500). Инцидент попал в объективы сразу нескольких камер.

Американский гонщик Зак Вич самостоятельно потушил свой болид, который загорелся во время пит-стопа на марафоне "500 миль Индианаполиса" (Indianapolis 500), сообщает The Sun. Инцидент попал в объективы сразу нескольких камер.Описанные события произошли сразу после остановки 23-летнего спортсмена в боксах. Один из механиков команды Andretti Autosport во время заправки случайно пролил топливо на кузов автомобиля, при это оно моментально вспыхнуло. Пилот не стал терять драгоценные секунды и дожидаться, пока коллеги собьют пламя, а резко тронулся с места, тем самым потушив огонь.Болид благополучно добрался до финиша гонки, но в итоговой табели Вич занял только 23 место, победу же праздновал австралиец Уилл Пауэр.